İngiltere'de korona virüs nedeniyle son 24 saatte 563 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu,... - Son Dakika

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İngiltere'de korona virüs nedeniyle son 24 saatte 563 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu,...
7 saat önce
İngiltere'de korona virüs nedeniyle son 24 saatte 563 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu, ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi.
İngiltere'de korona virüs nedeniyle son 24 saatte 563 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu, ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 29 bin 474'e ulaştı. - LONDRA
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 04:35 Kaynak: İHA
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