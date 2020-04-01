İngiltere'de korona virüs nedeniyle son 24 saatte 563 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İngiltere'de korona virüs nedeniyle son 24 saatte 563 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu,... - Son Dakika

İngiltere'de korona virüs nedeniyle son 24 saatte 563 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu,...

7 saat önce

İngiltere'de korona virüs nedeniyle son 24 saatte 563 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu, ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi.

İngiltere'de korona virüs nedeniyle son 24 saatte 563 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu,..., System.String[]

İngiltere'de korona virüs nedeniyle son 24 saatte 563 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu, ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 29 bin 474'e ulaştı. - LONDRA

İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 04:35 Kaynak: İHA

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