İngiltere'de korona virüs salgınında rekor vaka - Son Dakika

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 129 bin 471 yeni vaka tespit edilmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayda geçti.

İngiltere'de korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Hükümetin son verilerine göre ülkede son 24 saatte 129 bin 471 yeni vaka tespit edilmesiyle günlük vaka sayısı rekor tazeledi. Son veriyle birlikte toplam vaka sayısı 12 milyon 338 bin 676'ya yükseldi. Daha önce en yüksek günlük vaka sayısı, 122 bin 186 ile 24 Aralık'ta kaydedilmişti.

HASTANEDEKİ HASTA SAYISI BİR ÖNCEKİ HAFTAYA GÖRE YÜZDE 38 ARTTI

Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 18 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı ise 148 bin 21'e ulaştı. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'ne (NHS) göre Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi gören hasta sayısı 9 bin 546'ya yükseldi. Ülkede 3 Mart'tan bu yana hastanede tedavi gören hasta sayısında en yüksek sayıya ulaşıldığı belirtilirken, ayrıca hasta sayısının bir önceki haftaya göre yüzde 38 arttığı ifade edildi.

EK TEDBİR YOK

Öte yandan İngiliz hükümeti yeni yıla kadar herhangi bir ek kısıtlama getirilmeyeceğini duyurmuştu. Sağlık Bakanı Sajid Javid dün yaptığı açıklamada, hükümetin Covid-19 aşılamasına odaklandığını ve yeni yıla kadar yeni bir kısıtlama uygulanmasına gerek duyulmadığını söylemişti. Javid, ancak Ocak ayından itibaren verilere bakılarak gerekli görülürse ek kısıtlamaların getirilebileceğinin sinyalini vermişti.

(Aylin Albayrak/İHA)