İngiltere'de korona virüs takip sistemi yarın uygulanmaya başlıyor - Son Dakika

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, yeni tip korona virüs (Covid-19) mücadelesine yönelik "temaslı takip" sisteminin yarından itibaren uygulanacağını açıkladı.

İngiltere hükümetinin korona virüs kapsamında gerçekleştirdiği günlük basın toplantısında açıklama yapan Sağlık Bakanı Matt Hancock, salgınla mücadelede yeni aşama olan "temaslı takip" sisteminin yarından itibaren uygulanacağını duyurdu. Yeni takip sisteminde Covid-19 testi pozitif çıkan kişilerle aynı evi paylaşan veya 2 metreden yakın bir mesafede 15 dakikadan fazla kalan kişilere ulaşılacağı ve bu kişilerden kendilerini 14 gün boyunca karantinaya almalarının isteneceği belirtildi. Temaslı takip sisteminde görev yapması için 25 bin kişiyi işe alan İngiliz hükümeti bu sistem sayesinde ayrıca, semptomları olan herkesin yaşı ne olursa olsun test alabilmesinin sağlanacağı ifade etti.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, temaslı takip sisteminin işleyişine bağlı olarak gelecek haftalardan itibaren genel sokağa çıkma kısıtlamalarının yerine, "Mahalli ve bireysel" sokağa çıkma kısıtlamalarına gidileceği bilgisini paylaştı. Hancock, "Hepinizin bu ulusal bir çaba için bir rolü var. Semptomlarınız varsa hemen kendinizi izole etmeli ve bir test yaptırmalısınız" dedi.

Karantina ile ilgili olarak bu aşamada bir yaptırım olmayacağını belirten Hancock, uygulamada aksamalar olması durumunda yaptırımların gündeme geleceğini dile getirdi.

Sağlık Bakanı Hancock, İngiltere'nin şu anda günde 161 bin korona virüs testi kapasitesine sahip olduğunu, ancak son 24 saatte 117 bin 13 test uygulandığını ifade etti. İngiltere Sağlık Bakanlığı, şu ana kadar ülke genelinde toplam 3 milyon 798 bin 490 test yapıldığını belirtti. Bakanlık, son 24 saatte 2 bin 13 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 267 bin 240'a ulaştığı aktarıldı. Ülkede son 24 saatte 412 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının ise 37 bin 460'a yükseldiği bildirildi.

Öte yandan salgınla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların gevşetilmesi, İngiltere'de 1 Haziran'dan itibaren ilkokulların ilk ve son sınıflarının yeniden açılmasıyla başlayacak. Ayrıca 15 Haziran'dan itibaren perakende sektörünün sosyal mesafe ve hijyen koşullarını göz önünde bulundurarak yeniden açılması bekleniyor. - LONDRA