İngiltere'de korona virüs vaka sayısı 700 bini aştı - Son Dakika

İngiltere'de korona virüs vaka sayısı 700 bini aştı

17.10.2020 19:16
İngiltere'de korona virüs vaka sayısı 700 bini aştı, System.String[]

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 16 bin 171 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 705 bin 428'e yükseldi.

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 16 bin 171 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 705 bin 428'e yükseldi.

Korona virüs salgını Avrupa'da hızla yayılmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 16 bin 171 yeni korona virüs vakasının tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 705 bin 428'e ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 150 kişi hayatını kaybederken, salgının başlamasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 579'a yükseldi. Hükümet verilerine göre, İngiltere'de son 24 saat içinde tespit edilen günlük vaka sayısı bir gün öncesine göre 512 kişi artarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise düne göre 14 kişi arttı.

İngiltere hükümeti, Covid-19'un yayılmasını önleyebilmek amacıyla 12 Ekim tarihinde yeni yerel kısıtlamaların uygulanacağını duyurdu. Başbakan Boris Johnson'ın üç aşamalı olarak uygulanacağını belirttiği kısıtlamalarda Liverpool ve İngiltere'nin kuzeyindeki pek çok şehri kapsayan Lancashire bölgesi en yüksek düzeyde kısıtlamaların uygulandığı alanlar oldu.

Greater Manchester'ın en yüksek aşamaya girmesine itiraz eden Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham ise, üçüncü kademeye geçilecekse hükümetin işletmelere mali destek yapmasını istediğini belirtti. Greater Manchester ile henüz bir anlaşmaya varmadığını söyleyen Başbakan Johnson, yerel kısıtlamalar konusunda vazgeçilmeyeceğini ve ulusal tecritten kaçındığını ifade etti.

İngiltere'de bu hafta başında duyurulan yeni yerel kısıtlamalar kademeli olarak uygulanırken, en yüksek kademe kısıtlamaların uygulandığı şehirlerde barlar ve restoranlar kapatıldı, farklı haneden olan bireylerin kapalı ve açık ortamlarda toplanmaları yasaklandı.

Öte yandan İngiltere, Avrupa'da İspanya ve Fransa'nın ardından 700 bin vaka sınırını aşan üçüncü ülke oldu.

(İHA)

İngiltere'de korona virüs vaka sayısı 700 bini aştı
İngiltere'de korona virüs vaka sayısı 700 bini aştı
İngiltere'de korona virüs vaka sayısı 700 bini aştı
İngiltere'de korona virüs vaka sayısı 700 bini aştı
İngiltere'de korona virüs vaka sayısı 700 bini aştı

Koronavirüs, Manchester, İngiltere, Avrupa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'de korona virüs vaka sayısı 700 bini aştı - Son Dakika

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