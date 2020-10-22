İngiltere'de korona virüs vaka sayısı 800 bini aştı - Son Dakika

İngiltere'de korona virüs vaka sayısı 800 bini aştı

22.10.2020 21:15
İngiltere'de korona virüs vaka sayısı 800 bini aştı, System.String[]

İngiltere'de son 24 saatte 21 bin 242 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 810 bin 467'ye yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 21 bin 242 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 810 bin 467'ye yükseldi.

İngiltere'de Covid-19 vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük verilerde, son 24 saatte 21 bin 242 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 810 bin 467'ye ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 189 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 44 bin 347'ye yükseldi. İngiltere'de son 3 gündür günlük vaka sayısı 20 binin üzerinde seyrediyor.

NHS Test ve İzleme Sistemi tarafından yapılan açıklamada, pozitif test edilen kişilerin sadece yüzde 15,1'inin sonuçlarını 24 saat içinde aldığı aktarılırken, Covid-19 testi pozitif çıkan kişilerle etkileşim halinde olanların yüzde 60'ından azına ulaşıldığı ifade edildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı basın toplantısında, İngiltere'nin NHS Test ve İzleme Sisteminin daha hızlı sonuçlar vermesi için iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti. Johnson, "Pozitif teste sahip olan kişilerin kendilerini izole etmelerini sağlamalıyız" dedi.

İngiltere hükümetinin Baş Bilimsel Danışmanı Sir Patrick Vallance ise yaptığı açıklamada, "Sistemde iyileştirmeye yer olduğu çok açık, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde kişi sayısına ve izolasyona konsantre olmak gerçekten önemli" ifadelerini kullandı. Vallance, korona virüs enfeksiyonlarının ülke genelinde hala arttığına dikkat çekerek, günlük vaka sayısının 90 bine kadar çıkabileceğini açıkladı.

-İHA-

İngiltere'de korona virüs vaka sayısı 800 bini aştı
İngiltere'de korona virüs vaka sayısı 800 bini aştı

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İngiltere, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'de korona virüs vaka sayısı 800 bini aştı - Son Dakika

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