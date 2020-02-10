İngiltere'de korona virüs vakası 8'e yükseldi - Son Dakika

İngiltere'de 4 korona virüs vakasının daha tespit edilmesiyle vaka sayısının 8'e yükseldiği belirtildi.

İngiltere'de bugün 4 kişde daha korona virüsü görüldü. İngiltere Sağlık Direktörü Prof. Chris Whitty yaptığı açıklamada, ülke genelinde vaka sayısının 8'e yükseldiğini ifade etti. Whitty, yeni tespit edilen vakaların önceki vakalarla bağlantılı olduğunu ve virüsün hastalara Fransa'da bulaştığını kaydetti. Whitty, hastaların Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) merkezlerine sevk edildiğini ifade etti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu bu sabah yaptığı açıklamada, sadece pazar günü 97 ölüm ve 3 bin 62 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, ülke genelindeki toplam kesinleşmiş vaka sayısının 40 bin 171'e ve can kaybı sayısının da 909'a çıktığını açıkladı.

(İHA)