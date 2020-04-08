İngiltere'de korona virüse bağlı ölümlerde rekor artış - Son Dakika

İngiltere'de korona virüsü nedeniyle son 24 saatte 938 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken günlük en yüksek ölüm oranı kayda geçti.



Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü Avrupa'da bilançoyu ağırlaştırıyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 938 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı ölü sayısının 7 bin 97'ye yükseldiği bildirildi. Ülke genelinde 5 bin 491 yeni vakanın kayda geçtiği, toplam vaka sayısının 60 bin 733'e ulaştığı belirtildi.



Maliye Bakanı Rishi Sunak gerçekleştirdiği basın toplantısında korona virüsü nedeniyle yoğun bakımda ikinci gecesini geçiren Başbakan Boris Johnson için "iyileşiyor" açıklamasında bulundu. Sunak, "Başbakan mükemmel bir bakım alıyor ve durumu iyileşiyor. Yatakta oturuyor ve klinik ekip ile iletişim kurarken olumlu davranıyor" dedi.



Maliye bakanı Rishi Sunak korona virüs nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşan İngiltere halkının hükümet tarafından destekleneceğini hatırlatırken hayır kurumlarına 750 bin İngiliz Sterlini yardım yapılacağını aktardı. - LONDRA