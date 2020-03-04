Son Dakika › Güncel › İngiltere'de korona virüsü vaka sayısı 85'e yükseldi - Son Dakika
İngiltere'de korona virüsü vaka sayısı 85'e yükseldi
6 saat önce
İngiltere'de 34 kişide daha korona virüsününü tespit edilmesinin ardından, ülkedeki vak'a sayısı 85'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:40 Kaynak: İHA
İngiltere'de 34 kişide daha korona virüsününü tespit edilmesinin ardından, ülkedeki vak'a sayısı 85'e yükseldi.
Çin'den dünya geneline yayılmaya devam eden Korona virüsü salgınında bilanço artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 34 kişide daha virüs tespit edilmesinin ardından ülkedeki toplam vak'a sayısının 85'e yükseldiği duyuruldu.
Öte yandan dünya genelindeki korona virüsü toplam vak'a sayısı 94 bin 335'e yükseldi.
(İHA)
Son Dakika Son Dakika: Irak'ta koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Son dakika: Kum kentini karantinaya almayan İran'da tüm şehirler koronavirüsten etkilendi Onlarca kişinin öldüğü İran'da doktorların halay çektiği görüntü tepki çekti Crystal Palace, Cenk'in sözleşmesini feshetti