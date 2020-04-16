İngiltere'de koronavirüs 60 yıllık evli çifti ayıramadı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pek çok kişiyi birbirinden ayırmaya devam ediyor. İngiltere'nin Rhondda bölgesinde koravirüs salgınından hayatını kaybeden çiftin ölümü kaderin böylesi dedirtti. İngiltere'de yaşayan 60 yıllık Howells çifti aynı gün koronavirüse yenik düştü.Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pek çok kişiyi birbirinden ayırmaya devam ediyor. İngiltere'nin Rhondda bölgesinde yaşayan 60 yıllık evli çift Bryn Howells (86) Pat Howells (80) koronavirüse aynı gün yenik düştü. Çiftin komşuları yerel medyaya yaptığı açıklamada Howells çiftinin haftalardır koronavirüs nedeniyle evden çıkmadıklarını belirtti.