İngiltere'de koronavirüs nedeniyle işe gidemeyen çalışanlara devletten yüzde 80'lik maaş desteği - Son Dakika
Son Dakika Dünya İngiltere'de koronavirüs nedeniyle işe gidemeyen çalışanlara devletten yüzde 80'lik maaş desteği - Son Dakika Dünya

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle işe gidemeyen çalışanlara devletten yüzde 80'lik maaş desteği

6 saat önce

Koronavirüs nedeniyle işe gidemeyen çalışanlara ilişkin açıklama yapan İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, "İş yerlerine gidemeyen çalışanların maaşlarının yüzde 80'i, ayda 2 bin 500 sterline kadar hükümet tarafından karşılanacak" dedi

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle işe gidemeyen çalışanlara devletten yüzde 80'lik maaş desteği, System.String[]

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler kapsamında, ülke tarihinde ilk kez iş yerlerine gidemeyen çalışanların maaşının yüzde 80'inin ayda 2 bin 500 sterline kadar devlet tarafından karşılanacağını duyurdu.


Sunak, yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınının etkilerine karşı alınan ekonomik tedbirlere dikkati çekti.

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Philip Hammond, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:14 

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