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İngiltere'de koronavirüs nedeniyle işe gidemeyen çalışanlara devletten yüzde 80'lik maaş desteği
6 saat önce
Koronavirüs nedeniyle işe gidemeyen çalışanlara ilişkin açıklama yapan İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, "İş yerlerine gidemeyen çalışanların maaşlarının yüzde 80'i, ayda 2 bin 500 sterline kadar hükümet tarafından karşılanacak" dedi
İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler kapsamında, ülke tarihinde ilk kez iş yerlerine gidemeyen çalışanların maaşının yüzde 80'inin ayda 2 bin 500 sterline kadar devlet tarafından karşılanacağını duyurdu.
Sunak, yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınının etkilerine karşı alınan ekonomik tedbirlere dikkati çekti.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:14
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