İngiltere'de Koronavirüs önlemleri - Son Dakika

İngiltere'de Koronavirüs önlemleri
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Hükümetin koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında halka sosyalleşmeme tavsiyesinde bulunmasının ardından Londra'da cafe, bar, restoran ve merkezi caddelere devam edenlerin sayısı azaldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:57 Kaynak: AA
Hükümetin koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında halka sosyalleşmeme tavsiyesinde bulunmasının ardından Londra'da cafe, bar, restoran ve merkezi caddelere devam edenlerin sayısı azaldı.
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