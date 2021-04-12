İngiltere'de koronavirüs önlemleri gevşetiliyor: Aylar sonra mağazalar ve restoran bahçeleri açılıyor - Son Dakika
BBC

İngiltere'de koronavirüs önlemleri gevşetiliyor: Aylar sonra mağazalar ve restoran bahçeleri açılıyor

12.04.2021 04:27
İngiltere'de koronavirüs önlemleri gevşetiliyor: Aylar sonra mağazalar ve restoran bahçeleri açılıyor, System.String[]

İngiltere'de koronavirüs önlemleri bugün itibarıyla bir kademe daha gevşetiliyor.

İngiltere'de koronavirüs önlemleri bugün itibarıyla bir kademe daha gevşetiliyor. Hükümetin açıkladığı politika kapsamında aylar sonra pubların, restoranların, cafelerin bahçeleri, mağazalar, kapalı havuzlar ve kuaförler açılacak.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında atılan bu yeni adımın önemli olduğunu aktarırken insanların dikkatli olmaya devam etmesi uyarısında bulundu.

Kuzey İrlanda'da ise 'evde kalın' uyarısı sona eriyor, İskoçya ve Galler'de de kimi kurallarda gevşemeye gidiliyor.

Johnson, kuralların gevşemesini dışarıda bir bira içerek kutlamayı planlıyordu; ancak Prens Philip'in cuma günü hayatını kaybetmesinin ardından bu plan ertelendi.

İngiliz lider, bugün gerçekleştirilecek gevşemenin özgürlüğe doğru atılan bir adım daha olduğunu belirtirken uzun süredir kapalı olan işyerlerinin de bir nebze olsun rahatlayacağını vurguladı.

Pazartesi günü açılacak mekanlar arasında güzellik salonları, spor salonları, hayvanat bahçeleri, eğlence parkları, kütüphaneler ve topluluk merkezleri var.

Aynı evde yaşayanlar İngiltere'de beraber tatile çıkabilecek; düğünlere en fazla 15, cenazelere de 30 kişinin katılmasına izin verilecek.

Çocuklar ise kapalı mekanlarda düzenlenen aktivitelere katılabilecek.





Cumartesi rekor sayıda aşı

İskoçya'da çocuklar okulda eğitime geri dönecek; Galler'de de öğrenciler yüz yüze eğitime devam edecek ve mağazalar açılacak.

İngiltere'de 6 Ocak'ta üçüncü ulusal kapanma başlamıştı; bugün kuralların gevşetilmesi ise hükümetin normale dönüş için hazırladığı yol haritasındaki üçüncü aşama oldu.

Hükümetin yol haritasına göre her gevşeme arasına beş hafta konuldu.

Bir sonraki aşama olan 17 Mayıs'ta farklı evlerden en fazla altı kişinin kapalı mekanlarda sosyalleşmesine izin verilecek.

İngiltere'de şimdiye kadar 32 milyon kişi ilk doz aşısını oldu.

Cumartesi günü 475 bin 320 ile rekor sayıda aşı uygulandı.

Pazar günü koronavirüsten ötürü yedi kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İngiltere'de koronavirüs önlemleri gevşetiliyor: Aylar sonra mağazalar ve restoran bahçeleri açılıyor
İngiltere'de koronavirüs önlemleri gevşetiliyor: Aylar sonra mağazalar ve restoran bahçeleri açılıyor

Kuzey İrlanda, England, İskoçya, Galler, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İngiltere'de koronavirüs önlemleri gevşetiliyor: Aylar sonra mağazalar ve restoran bahçeleri açılıyor - Son Dakika

BBC

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