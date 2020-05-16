İngiltere'de koronavirüs önlemlerine protestolar sürüyor

İngiltere'de koronavirüs kısıtlamalarına karşı olanlar yeniden sokaklara çıkarak eylem yaptı. Polis aralarında Eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in ağabeyi ve aynı zamanda İngiliz hava tahmincisi olan Piers Corbyn de aralarında olduğu bir kaç kişiyi gözaltına aldı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında İngiltere'de kısıtlama karşıtları yeniden sokaklarda eylem düzenledi. Başkent Londra'da yer alan ve Kraliyet parklarının en büyüğü olan Hyde Park'ta bir grup hükümet tarafından alınan koronavirüs önlemlerini protesto etti. Maske takmayan kişilerin olduğu gruptan birkaç kişi gözaltına alındı.

ESKİ İŞÇİ PARTİSİ LİDERİNİN AĞABEYİ DE PROTESTODA

Düzenlenen gösteride eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in ağabeyi ve aynı zamanda İngiliz hava tahmincisi olan Piers Corbyn de yer aldı. Koronavirüs ve 5G'nin bağlantılı olduğunu iddia eden Corbyn megafondan önlemler hakkında, "Sizleri kontrol altında tutabilmek ve beyinlerinizi yıkamak için hazırladıkları bir yalan paketi" açıklamasında bulundu. Corbyn açıklamasının ardından gözaltına alındı.