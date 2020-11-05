İngiltere'de koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina başladı - Son Dakika

Gençlerin sokaklarda eğlenmeye devam etmesi

Polisin uyarıları

Bir genç ile polis arasında yaşanan arbede

Bir kişinin gözaltına alınması LONDRA - İngiltere'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan karantina kararıyla beraber Bar, restoran ve Temel ihtiyaç malzemeleri satmayan tüm işletmeler kapatıldı. Barların kapatılmasının ardından başkent Londra'nın eğlence mekanı Soho'da gençler sokaklarda eğlenmeye devam etti. Polisin uyarılarının dinlenilmemesi üzerine çıkan arbedede bir kişi gözaltına alındı.