İngiltere'de koronavirüs vakalarının artış hızındaki yavaşlama sürüyor - Son Dakika
BBC

İngiltere'de koronavirüs vakalarının artış hızındaki yavaşlama sürüyor

19.02.2021 23:32
İngiltere'de koronavirüs vakalarının artış hızındaki yavaşlama sürüyor, System.String[]

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verileri, koronavirüs vaka sayılarının artış hızındaki düşüşün devam ettiğini gösteriyor.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verileri, koronavirüs vaka sayılarının artış hızındaki düşüşün devam ettiğini gösteriyor.

12 Şubat'ta sona eren bir haftalık veriler, önceki haftalara kıyasla test sonucu pozitif çıkanların sayısının azaldığını ortaya koyuyor.

Ancak uzmanlar, şu anda virüsü taşıyan yaklaşık 553 bin kişi olduğuna dikkat çekerek, enfeksiyon seviyelerinin yüksek kalmayı sürdürdüğü uyarısı yapıyor.

İngiltere'de en güncel günlük verilere göre, Cuma günü son 28 gün içerisinde koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra hayatını kaybedenlere sayısı 533 kişi daha eklendi. Böylece toplam can kaybı 119 bin 920'ye ulaştı.

Günlük veriler, yeni koronavirüs vaka sayısının da 12 bin 27 olduğunu gösteriyor.

İngiltere'de şu ana kadar 16,8 milyon kişiye ilk doz aşı yapıldı. İkinci doz aşıyı olanların sayısı da 590 bine yakın. Böylece aşılama kampanyası başladığından bu yana yapılan toplam doz sayısı da 17,5 milyonu geçti.

Virüsü taşıyan bir kişinin kaç kişiye bulaştırdığını gösteren R sayısı da yayılma hızının azaldığına işaret ediyor. İngiltere'de R değerinin 0,6 ile 0,9 arasında olduğu tahmin ediliyor.

Bu da virüsü taşıyan her 10 kişinin altı ile dokuz kişiye bulaştıracağı anlamına geliyor.

Enfeksiyon oranlarına ilişkin diğer veriler de benzer şekilde yayılma hızında düşüş olduğunu gösteriyor.

Semptom gösterip gösterilmediğine bakılmaksızın kişilerden yapılan testlere dayanan ONS sonuçlarına göre,

İngiltere'nin her bölgesinde yeni vaka artış hızı azalmış olmasına karşın salgının seyri bölgelere göre farklılık gösteriyor.

İngiltere'nin kuzeybatısı, bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkma olasılığının en yüksek olduğu yer. Bu bölgede her 85 kişiden birinin testi pozitif çıkıyor.

Londra'da bu oran her 100 kişide 1, Batı Midlands bölgesinde ise her 11 kişi de 1.

Pazartesi yol haritası açıklanacak

Başbakan Boris Johnson, Pazartesi günü İngiltere'de kapanma önlemlerinin hafifletilmesine yönelik yol haritasını yayınlama hazırlanıyor.

İngiltere Başbakanlığı, hangi önlemlerin kaldırılacağına dair basında yer alan haberlerle ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Galler yönetimi ise bazı değişiklikleri şimdiden duyurdu. Cumartesi gününden itibaren, iki farklı evden dört kişinin dışarıda birlikte egzersiz yapmasına izin verilecek.

Pazartesi gününden itibaren de Galler'deki üç ile yedi yaş arasındaki çocuklar, İskoçya'daki küçük çocuklar okula dönüyor.

Uzmanlar, vakalarda yeniden sıçrama olmasının önüne geçmek için önlemlerin yavaş ve dikkatli bir şekilde gevşetilmesi gerektiğini söylüyor.





İngiltere'de koronavirüs vakalarının artış hızındaki yavaşlama sürüyor
İngiltere'de koronavirüs vakalarının artış hızındaki yavaşlama sürüyor

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Son Dakika Dünya İngiltere'de koronavirüs vakalarının artış hızındaki yavaşlama sürüyor - Son Dakika Dünya

BBC

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