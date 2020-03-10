İngiltere'de koronavirüs vakası sayısı 373'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İngiltere'de koronavirüs vakası sayısı 373'e yükseldi - Son Dakika

İngiltere'de koronavirüs vakası sayısı 373'e yükseldi

44 dakika önce

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 373'e yükselirken ölü sayısının ise 6 olduğu bildirildi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 373'e yükselirken ölü sayısının ise 6 olduğu bildirildi. Başkent Londra'da salgına karşı önlem almak isteyen bazı vatandaşlar sokaklarda maske takmayı sürdürüyor.

İngiltere'de koronavirüs vakası sayısı 373'e yükseldi

İngiltere, Londra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 07:33 Kaynak: AA
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