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İngiltere'de Koronavirüs Yasası'nın 'cenaze işlemleri' maddesi tartışma yarattı
1 saat önce
İngiltere'de Koronavirüs Yasası'nın 'cenaze işlemleri' maddesi tartışma yarattı
İngiltere'de, 23 Mart'ta mecliste tartışılacak "Koronavirüs Yasası", Müslüman ve Yahudiler gibi cenaze işlemlerinde belirli kuralları gözeten toplumları endişelendirdi.
Salgın dönemiyle ilgili tüm yasal düzenlemeleri içeren taslak metinde, alternatifi olmaması halinde ölen birinin cesedinin defnedilmesi ya da yakılması kararı, aile bireylerine değil yetki verilen mercilere bırakılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:00
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