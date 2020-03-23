İngiltere'de Koronavirüs Yasası'nın 'cenaze işlemleri' maddesi tartışma yarattı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İngiltere'de Koronavirüs Yasası'nın 'cenaze işlemleri' maddesi tartışma yarattı - Son Dakika Dünya

İngiltere'de Koronavirüs Yasası'nın 'cenaze işlemleri' maddesi tartışma yarattı

1 saat önce

İngiltere'de Koronavirüs Yasası'nın 'cenaze işlemleri' maddesi tartışma yarattı

İngiltere'de Koronavirüs Yasası'nın 'cenaze işlemleri' maddesi tartışma yarattı, System.String[]

İngiltere'de, 23 Mart'ta mecliste tartışılacak "Koronavirüs Yasası", Müslüman ve Yahudiler gibi cenaze işlemlerinde belirli kuralları gözeten toplumları endişelendirdi.


Salgın dönemiyle ilgili tüm yasal düzenlemeleri içeren taslak metinde, alternatifi olmaması halinde ölen birinin cesedinin defnedilmesi ya da yakılması kararı, aile bireylerine değil yetki verilen mercilere bırakılıyor.

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Koronavirüs, İngiltere, 23 Mart, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:00 

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