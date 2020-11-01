İngiltere'de koronavirüsle mücadeleye karşı gıdalara D vitamini eklenmesi çağrısı - Son Dakika
BBC

İngiltere'de koronavirüsle mücadeleye karşı gıdalara D vitamini eklenmesi çağrısı

01.11.2020 02:32
İngiltere'de koronavirüsle mücadeleye karşı gıdalara D vitamini eklenmesi çağrısı, System.String[]

İngiltere'de bir grup bilim insanı koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığıyla mücadele kapsamında hükümete, ekmek ve süt gibi yoğun tüketilen gıdalara D vitamini eklenmesi çağrısında bulundu.

İngiltere'de bir grup bilim insanı koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığıyla mücadele kapsamında hükümete, ekmek ve süt gibi yoğun tüketilen gıdalara D vitamini eklenmesi çağrısında bulundu.

Guardian gazetesinin haberine göre Dr Gareth Davies öncülüğünde toplanan bir grup bilim insanı, İngiltere nüfusunun yarısında D vitamini eksikliği olduğunu ve hükümetin vatandaşlara D vitamini takviyesi almaları yönündeki tavsiyesinin toplumda karşılık bulmadığını belirtti.

Bazı araştırmalara göre, D vitamini eksikliği koronavirüs kapma riskini ve Covid-19 hastalığının bazı etkilerini artırıyor.

İspanya'da geçen hafta yapılan açıklamada, araştırmacıların hastaneye kaldırılan 216 Covid-19 hastasının yüzde 82'sinin kanında D vitamini oranının düşük olduğu sonucuna ulaştığı aktarılmıştı.

Ancak bilim dünyası D vitamini ile Covid-19 arasında net bir bağ olduğunda hemfikir değil. Bazı araştırmalar D vitamininin Covid-19, grip ya da solunum yolu hastalıklarında etkisi olmadığını gösteriyor.

D vitamini eksikliği çocuklarda raşitizmde, yetişkinlerde ise kemik yumuşamasına (osteomalasi) neden olabiliyor. Ciddi miktarda D vitamini eksikliği ise çocuklarda, felç ve kalp yetmezliğine yol açabilen hipokalsemiye neden olabiliyor.

Ancak İngiltere Sağlık Bakanlığı ve Kamu Sağlığı birimi, yoğun tüketilen süt, ekmek ve portakal suyu gibi gıdalara D vitamini eklenmesi yönünde 10 yıldır yapılan çağrılara olumsuz yanıt veriyor.

Finlandiya, İsveç, Avusturya ve Kanada'daysa bu uygulama mevcut.

Çağrıyı yapan gruba öncülük eden Dr Davies "Gıdalara yapılacak vitamin takviyesi dikkatli bir şekilde planlanmalı, doğru gıdalar seçilmeli. Ama şu açık ki hükümetin mevcut tavsiyesi işe yaramıyor, nüfusun en az yarısında D vitamini eksikliği var" dedi.

Vücudumuz D vitaminini güneş ışığıyla temas ettiğinde üretebiliyor. Bu nedenle İngiltere'de özellikle Ekim-Mart ayları arasında D vitamininin takviye gıdalarla alınması gerekiyor.

2019'da Birmingham Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma una D vitamini eklenmesi halinde gelecek 90 yılda en az yüzde 25 daha az D vitamini eksikliği vakası görüleceğini, bunun da uzun vadede sağlık masraflarında yaklaşık 65 milyon sterlinlik tasarruf sağlayacağını ortaya koymuştu.

İngiltere'de koronavirüsle mücadeleye karşı gıdalara D vitamini eklenmesi çağrısı

The Guardian, Koronavirüs, İngiltere, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İngiltere'de koronavirüsle mücadeleye karşı gıdalara D vitamini eklenmesi çağrısı - Son Dakika

BBC

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