İngiltere'de koronavirüsten hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi - Son Dakika

Anma törenine katılanların görüntüleri

Grubun ellerinde kandiller ile sokakta yürümeleri İngiltere'de koronavirüsten hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Ulusal Sağlık Hizmeti çalışanları ve bir grup gösterici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede hayatını kaybedenler için anma töreni düzenledi.