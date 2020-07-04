İngiltere'de koronavirüsten hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi - Son Dakika

İngiltere'de koronavirüsten hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi
Anma törenine katılanların görüntüleri Grubun ellerinde kandiller ile sokakta yürümeleri İngiltere'de koronavirüsten hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi İngiltere'nin başkenti Londra'da, Ulusal Sağlık Hizmeti çalışanları ve bir grup gösterici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)...
Anma törenine katılanların görüntüleri
Grubun ellerinde kandiller ile sokakta yürümeleri İngiltere'de koronavirüsten hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi
İngiltere'nin başkenti Londra'da, Ulusal Sağlık Hizmeti çalışanları ve bir grup gösterici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede hayatını kaybedenler için anma töreni düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 02:22 Kaynak: AA
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