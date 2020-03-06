İngiltere'de koronavirüsten ilk ölüm - Son Dakika
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İngiltere'de koronavirüsten ilk ölüm

6 saat önce

İngiltere'de bir kişi koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

İngiltere'de koronavirüsten ilk ölüm, System.String[]

İngiltere'de bir kişi koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. 116 koronavirüs hastası olan İngiltere'de yetkililer virüs kaynaklı ilk ölüm olduğunu açıkladı.

İngiltere'nin Berkshire bölgesinde koronavirüs olduğu tespit edilen bir hastanın hayatını kaybettiği açıklandı. Ulusal Sağlık Dairesi tarafından yapılan açıklamada yaşlı bir hastanın dün hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.Dünya genelinde koronavirüs hasta sayısı 98 bin 382 kişiye yükseldi, virüs sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 3 bin 383 oldu. Dünya genelinde ülkeler virüse karşı tedbir alırken, ABD Senatosu koronavirüs ile savaşmak için 8,3 milyar dolar bütçe ayırdı.


İngiltere, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:22 Kaynak: DHA
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