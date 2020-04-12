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İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 612'ye çıktı
28 dakika önce
İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 612'ye yükselirken, virüs tespit edilenlerin sayısı ise 84 bin 279'a çıktı.
İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 612'ye yükselirken, virüs tespit edilenlerin sayısı ise 84 bin 279'a çıktı.
Ülkede son 24 saatte koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 5 bin 288 artarak 84 bin 279'a çıktı. Ülke genelinde virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 737 kişi daha artarak 10 bin 612'ye yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 05:58 Kaynak: DHA
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