İngiltere'de koronavirüsün tehlikeli bir mutasyonu daha tespit edildi

Kovid-19 virüsünün İngiltere'de mutasyona uğrayıp yüzde 70 daha bulaşıcı bir hale gelmesinin ardından ülkede yeni bir korona mutasyonu daha görüldü.

İngiltere'de, Güney Afrika'dan gelen 2 kişide mutasyona uğramış yeni bir Kovid-19 türü daha tespit edildi. Basın bilgilendirme toplantısında konuşan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, tespit edilen iki mutasyonu "kaygı verici" olarak nitelendirdi. Hancock, koronavirüsün bu varyantının daha bulaşıcı olduğunu ifade etti.

"DAHA ÇOK MUTASYON GEÇİRMİŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

İngiliz Sağlık Bakanı, Güney Afrika'da bulunmuş olanların kendilerini karantinaya alması gerektiği yolunda çağrı yaptı. Matt Hancock, bu varyantın Birleşik Krallık'ta koronavirüs vakalarındaki artışın sebebi olan varyanttan daha çok mutasyon geçirmiş gibi göründüğünü aktardı.