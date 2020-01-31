İngiltere'de koronovirüs taşıyan 2 kişi tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya İngiltere'de koronovirüs taşıyan 2 kişi tespit edildi - Son Dakika Dünya

İngiltere'de koronovirüs taşıyan 2 kişi tespit edildi

6 saat önce

İngiltere Sağlık Bakanlığı, 2 kişide koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

İngiltere'de koronovirüs taşıyan 2 kişi tespit edildi, System.String[]

İngiltere Sağlık Bakanlığı, 2 kişide koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. İngiltere genelinde şu ana dek 161 kişi testlerden geçmiş ve sonuç negatif çıkmıştı.

İngiltere Sağlık Bakanlığı, aynı aileden olan 2 kişide koronovirüs tespit edildiğini duyurdu. Açıklamada, "İngiltere'de aynı ailenin üyesi olan 2 hastanın koronavirüs taşıdığını tespit ettiğimizi doğruluyoruz" denildi. Ülke genelinde 161 kişinin test edilmiş, sonuçlar negatif çıkmıştı. Sağlık bakanlığı, koronovirüs taşıdığı belirlenen hastaların nerede tedavi altına alındığına ilişkin bilgi paylaşmadı.


Sağlık Bakanlığı, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:56 Kaynak: DHA
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