İngiltere'de koronovirüs taşıyan 2 kişi tespit edildi

İngiltere Sağlık Bakanlığı, 2 kişide koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. İngiltere genelinde şu ana dek 161 kişi testlerden geçmiş ve sonuç negatif çıkmıştı.

İngiltere Sağlık Bakanlığı, aynı aileden olan 2 kişide koronovirüs tespit edildiğini duyurdu. Açıklamada, "İngiltere'de aynı ailenin üyesi olan 2 hastanın koronavirüs taşıdığını tespit ettiğimizi doğruluyoruz" denildi. Ülke genelinde 161 kişinin test edilmiş, sonuçlar negatif çıkmıştı. Sağlık bakanlığı, koronovirüs taşıdığı belirlenen hastaların nerede tedavi altına alındığına ilişkin bilgi paylaşmadı.