İngiltere'de koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle sağlık çalışanları risk altında - Son Dakika
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İngiltere'de koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle sağlık çalışanları risk altında

34 dakika önce

İngiltere'de sağlık sendikaları koruyucu ekipman eksikliği nedeni ile sağlık çalışanlarının korona virüse yakalanma riski altında olduğunu açıkladı.

İngiltere'de koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle sağlık çalışanları risk altında, System.String[]

İngiltere'de sağlık sendikaları koruyucu ekipman eksikliği nedeni ile sağlık çalışanlarının korona virüse yakalanma riski altında olduğunu açıkladı.


Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını İngiltere'de etkisini arttırmaya devam ederken, İngiltere sağlık sistemi salgın nedeni ile zor günler geçiyor. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'ne (NHS) bağlı personellerin yetersiz koruyucu ekipman nedeni ile korona virüs riski altına bulunuyor, hükümet yetersiz ekipman nedeni ile eleştirilerin hedefi oldu. İngiliz Tıp Derneği (BMA), tarafından yapılan açıklamada Kuzey İngiltere'de bulunan Yorkshire bölgesi ve başkent Londra'da mevcut tıbbi malzemelerin yetersiz olduğunu aktarırken, doktorların korona virüs hastalarını uygun koruyucu ekipman olmadan tedavi ettiğini açıkladı. BMA, tarafından yapılan araştırmada İngiltere'de sağlık çalışanlarının yarısından fazlasının maske eksikliği yaşadığı veya maskelerinin bulunmadığını ortaya çıkarırken, BMA Konsey Başkanı Dr. Chaand Nagpauk, "Bu hastalığı tedavi etmek için eğitilen kişilerin uygun şekilde korunmamaları saçma. Büyük bir felaket ile karşı karşıyayız" dedi.


Sağlık Bakanı Matt Hancock, konu ile ilgili yaptığı açıklamada yeterli ekipmanın bulunduğunu belirtirken, 761 milyon ekipmanın teslim edildiğini ancak lojistik konusunda sıkıntılar bulunduğunu ifade etti. Sağlık Bakanı, "İhtiyacı olan her bir kişinin ihtiyaç duydukları koruma kitlerini aldığından emin olacağız" diye aktarırken, İngiltere'de korona virüs nedeni ile hayatını kaybeden 19 sağlık çalışanının ekipman sıkıntısı ile hayatlarını kaybetmelerinin bir bağlantısı bulunmadığını açıkladı.


Öte yandan geçtiğimiz günlerde Londra'da bulunan Northwick Park Hastanesi'nde hemşirelerin kendilerini korona virüsten korumak amacı ile çöp torbası giymeleri gündeme gelirken, koruyucu ekipman eksikliğinden dolayı çöp torbası giyen 3 hemşirenin korona virüs testi pozitif çıkmıştı.


"Maske takmak riski azaltmıyor"


İngiltere Baş Tıbbi Memuru Chris Whitty, yaptığı açıklamada korona virüs salgını nedeni ile yaşanan maske paniğinin gereksiz olduğunu belirtirken, korona virüs salgını nedeni ile takılan maskelerin virüse yakalanma riskini azaltmaya neredeyse hiç etkisi olmadığını aktardı. Whitty, "Maske takma konusunda tavsiyelerimiz açık enfeksiyonunuz yoksa maske takmak virüs riskini azaltmıyor. Bu yüzden tavsiye etmiyoruz" ifadelerini kullanırken, maske takmak yerine halkın düzenli olarak yaklaşık 20 saniye boyunca ellerini yıkamasını tavsiye etti.


"Solum cihazı eksikliği giderilemeyecek"


Sağlık Bakanı Matt Hancock, yaptığı açıklamada korona virüs salgını ile mücadelede yeterli solunum cihazına sahip olmadıklarını itiraf ederken, korona virüs salgını nedeni ile 30 bin solunum cihazına ihtiyaç olduğunu dile getirmiş ardından bu sayıyı 18 bine düşürmüştü.


" Türkiye'den İngiltere'ye yardım"


Yetkililer, İngiltere'de yaşanan koruyucu ekipman eksikliğini Türkiye, tarafından gönderilen yardım ile hafifletilmeye çalışılırken, Türkiye Savunma Bakanlığı, tarafından İngiltere'ye 250 bin koruyucu ekipman yardımı yapıldığını açıkladı. Savunma Bakanlığı, yapılan yardımın 50 bin maske, 100 bin cerrahi maske ve 100 bin koruyucu giysi içerdiğini belirtti.


İngiltere Savunma Sekreteri Ben Wallace, yaptığı açıklamada "Bu hayati ekipmanın teslimi, bizi güvende tutmak için cesur ve yorulmadan çalışan İngiltere'deki binlerce sağlık çalışanına korunma ve rahatlama getirecektir" diyerek, bu yardımlar için "minnettarım" dedi.


İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Dostumuz ve müttefikimiz Türkiye'ye, bu cömert teklifi için çok teşekkürler. Bu koruyucu ekipmanlar, Covid-19'la mücadelede ön safta yer alan İngiliz sağlık çalışanları için hayati öneme sahip" ifadelerini kullandı. - LONDRA

İngiltere, Türkiye, Londra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 08:26 Kaynak: İHA

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