İngiltere'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenler için kalplerle anma duvarı oluşturuldu - Son Dakika

İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenler için anma duvarı oluşturuldu.

Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün görüldüğü ülke olan İngiltere'de hayatını kaybedenler anılıyor.

Adalet İsteyen Yaslı Aileler adlı oluşum tarafından parlamentonun karşısındaki duvara hayatını kaybedenler için 150 bin kalp çizilecek.

Bazı kalplerin içine hayatını kaybedenlerin isimleri ve çeşitli mesajlar yazıldığı görüldü.

AA muhabirine değerlendirmede bulunan bir organizatör, şu ana kadar 145 bin kalp çizdiklerini belirtti.

Bir Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) çalışanı, etkinliğe özellikle katıldığını kaydederek, "Her kalbin arkasında bir kişi, bu ölümden etkilenen bir aile var. Çok üzüntü verici." dedi.

Diğer bir kişi de kalbi annesi için çizdiğini söyleyerek, "Annem, Nisan 2020'de bir bakımevinde yapayalnız öldü. Onu en son 16 Mart'ta görmüştüm. 23 Nisan'da hayatını kaybetti. Onunla son anneler gününde, doğum gününde, ölürken ve cenaze töreninde birlikte olamadım. Bunu aynı şeyleri yaşayanlar için yapıyorum. Çok kişi var böyle." diye konuştu.

Avrupa'da halen Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke olan İngiltere'de Sağlık Bakanlığı, can kayıplarının hesaplamasında Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonra 28 gündeki ölümleri esas alıyor.

Sağlık Bakanlığı toplam can kaybını, 126 bin 676 olarak açıklasa da ölüm belgelerinde belirtilen sebebi esas alan Ulusal İstatistik Ofisi, 150 binden fazla kişinin Kovid-19 nedeniyle öldüğünü belirtiyor.