İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sadece yüzde 1,2'si çift doz aşı yaptıranlar - Son Dakika

İngiltere'de 2 Ocak-2 Temmuz arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerden sadece yüzde 1,2'sinin tam aşılı olduğu bildirildi.

Ulusal İstatistik Ofisinin açıkladığı verilere göre, İngiltere'de 2 Ocak-2 Temmuz arasında 51 bin 281 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin 38 bin 964'ü aşısızken, tek doz aşılıların sayısı 11 bin 677, çift doz aşılıların sayısı ise 640 oldu.

Böylece çift doz aşı olup da ölenlerin oranı, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının sadece yüzde 1,2'sini oluşturdu. Ayrıca verilere göre Kovid-19'dan ölen tam aşılıların yaş ortalaması 84.

Öte yandan bu süre zarfında Kovid-19'dan kaynaklanmayan 214 bin 701 ölüm kayıtlara geçti.