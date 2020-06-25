İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 230'a çıktı - Son Dakika

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 230'a çıktı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 149 artarak 42 bin 230'a yükseldi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 149 artarak 42 bin 230'a yükseldi.

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Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 149 kişi daha hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 42 bin 230'a çıktı.

Vaka sayısı ise 1118 artarak 307 bin 980'e ulaştı. Son 24 saatte 167 bin 23 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 8 milyon 710 bin 292 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

Hükümet geri adım atmıştı

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

İngiliz hükümetinin bilim danışmanı Patrick Vallance, ülkenin salgını 20 bin ölümle atlatması halinde "başarılı sayılması" gerektiğini açıklamıştı.

Normalleşme adımları

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da iş başı yapmalarına izin verilmişti.

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılmasına ve profesyonel spor müsabakalarının başlaması, 15 Haziran'da da tüm perakende mağazalarının açılması kararlaştırılmıştı.

Üçüncü aşamada ise 4 Temmuz'dan itibaren restoranlar, barlar, oteller, kuaförler, sinemalar, ibadet yerleri, müzeler, kütüphaneler ve galerilerin yeniden açılacağı duyulmuştu.

İngiltere, Brezilya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 05:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 230'a çıktı - Son Dakika

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