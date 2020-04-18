İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü - Son Dakika
Son Dakika Dünya İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü - Son Dakika Dünya

İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü

6 saat önce

İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle vefat edenlerin sayısı 15 bin 464'e yükseldi.

İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 14 bin 576'dan 15 bin 464'e, vaka sayısı 5 bin 526 artarak 114 bin 217'e çıktı.

TOPLAM TEST SAYISI 460 BİNE YÜKSELDİ

Son 24 saatte 15 bin 472 kişiye daha test yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı 357 bin 23'e, tekrarlarla toplam test sayısı 460 bin 437'e yükseldi.

HÜKÜMET GERİ ADIM ATMIŞTI

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı. 16 Nisan'da süresi dolan uygulama 3 hafta daha uzatılmıştı.

ÜLKENİN ÖNEMLİ İSİMLERİ KORONAVİRÜSE YAKALANDI

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un da 27 Mart'ta testleri pozitif çıkmıştı.

Johnson, testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı.

Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı bildirilen Başbakan, 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkmış, 12 Nisan'da taburcu edilmişti.

Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock ise hastanede tedaviye ihtiyaç duyulmadan iyileşmişti.

İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü
İngiltere, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 04:50 Kaynak: AA

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ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü - Son Dakika
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