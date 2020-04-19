İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı ölümler 16 bini geçti - Son Dakika
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İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı ölümler 16 bini geçti

6 saat önce

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 596 artarak 16 bin 60'a yükseldi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 596 artarak 16 bin 60'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 15 bin 464'ten 16 bin 60'a, vaka sayısı 5 bin 850 artarak 120 bin 67'ye çıktı.

Son 24 saatte 15 bin 994 kişiye daha test yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı 372 bin 967'ye, tekrarlar ile de toplam test sayısı 482 bin 63'e yükseldi.

Hükümet geri adım atmıştı

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı. 16 Nisan'da süresi dolan uygulama 3 hafta daha uzatılmıştı.

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un da 27 Mart'ta testleri pozitif çıkmıştı.

Johnson, testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı.

Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı bildirilen Başbakan, 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkmış, 12 Nisan'da taburcu edilmişti.

Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock ise hastanede tedaviye ihtiyaç duyulmadan iyileşmişti.

İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı ölümler 16 bini geçti

İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 04:40 Kaynak: AA

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