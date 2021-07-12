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İngiltere'de Kovid-19 kısıtlamaları 19 Temmuz'da kaldırılacak - Son Dakika

İngiltere'de Kovid-19 kısıtlamaları 19 Temmuz'da kaldırılacak

12.07.2021 20:10
İngiltere'de Kovid-19 kısıtlamaları 19 Temmuz'da kaldırılacak, System.String[]

İngiltere'de 4 aşamalı plan dahilinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının sonuncusu 19 Temmuz itibarıyla kaldırılacak.

İngiltere'de 4 aşamalı plan dahilinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının sonuncusu 19 Temmuz itibarıyla kaldırılacak.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasıyla ilgili son gelişmelere ilişkin baş tıp görevlisi Prof. Chris Whitty ve hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance ile basın toplantısı düzenledi.

Ülkeyi şimdi açmak için doğru zaman olduğuna inandığını ve şu an açılmanın kıştan daha iyi olduğunu söyleyen Johnson, ancak dikkatli şekilde ilerlemenin hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

Johnson, 19 Temmuz'da Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılacağını fakat insanların bu salgının bitmediğini hatırlamasını istediklerini belirterek, "Temkinli bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Tedbirli olursak ve aşılanırsak, istikrarlı şekilde ilerleyebiliriz." dedi.

Kovid-19 riskinin halen devam ettiğine de işaret eden Johnson, "Kovid-19'dan önceki hayata anında geri dönemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

İnsanların toplu taşıma gibi kalabalık ortamlarda maske takmasını beklediğini ve önerdiğini söyleyen Johnson, sosyal sorumluluk açısından gece kulüpleri ve diğer mekanların girişler için "Kovid-19 aşı pasaportu" kullanması gerektiğini belirtti.

"Aşılanmış bir kişinin başka birine bulaştırma olasılığı yaklaşık yüzde 70-75 daha az"

Johnson'ın ardından söz alan baş tıp görevlisi Prof. Chris Whitty ise mevcut salgın dalgasında ölüm sayısının artacağı yönünde bir öngörü olduğuna dikkati çekti.

Whitty, mevcut dalganın geçen yılki sonbahar dalgasına benzer oranda ilerlediğini söyleyerek, hastane başvuruları daha yavaş üstel bir oranda artarken, ölüm oranının şu anda çok daha düşük olduğunu ancak arttığını bildirdi.

Hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance de aşılanmış bir kişinin başka birine bulaştırma olasılığının yaklaşık yüzde 70-75 daha az olduğunu vurguladı.

İngiltere'de son 24 saatte 34 bin 471 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi, 6 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Dört aşamalı yol haritası

İngiltere Başbakanı Johnson, 22 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 5 Ocak'ta uygulanmaya başlanan ulusal karantinanın, vaka ve aşılama sayıları dikkate alınarak 8 Mart'tan itibaren 21 Haziran'a kadar 4 aşamalı plan dahilinde kaldırılacağını duyurmuştu.

Birinci aşamanın uygulandığı 8 Mart'ta, İngilizlerin 6 kişiyle sınırlı olmak üzere açık havada sosyalleşmelerine izin verilmişti.

İkinci aşamanın uygulanmaya başlandığı 12 Nisan'da mağaza, berber, spor salonları yeniden hizmete girmiş, restoran ve barların açık mekanlarında müşterilerine servis yapmasına izin verilmişti.

Ülkede 17 Mayıs'ta başlayan normalleşmenin üçüncü aşamasıyla eğlence merkezleri de dahil sinema, tiyatro ve müzeler yeniden hizmete açılmıştı.

21 Haziran'da uygulanması planlanan ancak 4 hafta ertelenen dördüncü aşamada ise Kovid-19 önlemleri kapsamındaki tüm sınırlandırmaların kaldırılması planlanmıştı.

COVIRAN Bereket, Boris Johnson, England, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de Kovid-19 kısıtlamaları 19 Temmuz'da kaldırılacak - Son Dakika


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