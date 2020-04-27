İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 360 artarak 21 bin... - Son Dakika

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İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 360 artarak 21 bin...
20 dakika önce
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 360 artarak 21 bin 92'ye yükseldi.
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 360 artarak 21 bin 92'ye yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 07:14 Kaynak: AA
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