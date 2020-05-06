İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 649 artarak 30 bin... - Son Dakika

İngiltere 'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 649 artarak 30 bin 76'ya yükseldi.

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