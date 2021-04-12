İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle kapalı olan mağazalar ve berberler 97 günün ardından yeniden açıldı (3) - Son Dakika

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle kapalı olan mağazalar ve berberler 97 günün ardından yeniden açıldı (3)

12.04.2021 17:54

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede 5 Ocak'tan bu yana devam eden "ulusal karantina" kısıtlamalarının hafifletilmesi kapsamında mağaza, berber, spor salonları ve kütüphaneler 97 günün ardından yeniden hizmete girdi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede 5 Ocak'tan bu yana devam eden "ulusal karantina" kısıtlamalarının hafifletilmesi kapsamında mağaza, berber, spor salonları ve kütüphaneler 97 günün ardından yeniden hizmete girdi.

Hükümetin Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasına yönelik açıkladığı 4 aşamalı yol haritasına göre, bugün başlayan normalleşmenin ikinci aşamasıyla temel ihtiyaç malzemeleri satanların yanında daha fazla işletme yeniden açılacak.

İkinci aşamada berberler, mağazalar, kütüphaneler yeniden açılacak, restoran ve barların açık mekanlarında müşterilerine servis yapmasına izin verilecek.

Spor salonları ve kapalı yüzme havuzları, hayvanat bahçeleri, toplum merkezleri ve açık eğlence mekanları faaliyet göstermeye başlayacak.

Ülke içinde seyahatler yeniden başlayacak, aynı hane üyelerinin birlikte seyahat etmesi serbest olacak.

Kısıtlamaların hafifletilmesi kapsamında düğün ve nişan merasimlerinin 15 kişiyle, cenaze törenlerinin de 30 kişiyle yapılmasına izin verilecek.

Devam eden yasaklar

Ülke dışına seyahat yasağı ise iş, eğitim, yasal yükümlülükler, oy kullanma, mülklerin taşınması, satılması, kiralanması, çocuk bakımı, doğumda hazır bulunmak, ölmek üzere olan bir akraba veya yakın arkadaşı ziyaret etmek, cenaze töreni, evlenmek veya yakın bir akrabanın düğününe katılmak, tıbbi randevular gibi istisnaların dışında devam edecek. Bu durumu ihlal edenlere 5 bin sterline kadar para cezası verilebilecek.

Restoranların ve barların iç mekanlarında müşteri ağırlanmasına müsaade edilmeyecek.

Üçüncü ve dördüncü aşama

17 Mayıs'tan itibaren başlayacak 3. aşamada, vatandaşlar, açık alanlarda 30 kişiye kadar, kapalı alanlarda da 6 kişiye kadar bir araya gelebilecek, restoran ve barlar iç mekanlarda müşteri kabul etmeye başlayacak.

Müze, tiyatro ve sinema gibi iç mekan eğlence alanları açılacak, katılımcı sayısı sınırlı tutulmak üzere açık hava etkinliklerine izin verilecek.

Konaklama sektörü yeniden hizmet verebilecek, düğünlere 30'a kadar kişinin katılımı serbest hale gelecek.

21 Haziran'da uygulanacak dördüncü aşamada ise Kovid-19 önlemleri kapsamındaki tüm sınırlandırmalar kaldırılacak.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle kapalı olan mağazalar ve berberler 97 günün ardından yeniden açıldı (3)
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle kapalı olan mağazalar ve berberler 97 günün ardından yeniden açıldı (3)
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle kapalı olan mağazalar ve berberler 97 günün ardından yeniden açıldı (3)
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle kapalı olan mağazalar ve berberler 97 günün ardından yeniden açıldı (3)

England, Cenaze, Yüzme, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle kapalı olan mağazalar ve berberler 97 günün ardından yeniden açıldı (3) - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kahramanmaraş'ta bazı vatandaşlar TOKİ'nin yanlış mesajıyla kısa süreliğine ev sahibi oldu Kahramanmaraş'ta bazı vatandaşlar TOKİ'nin yanlış mesajıyla kısa süreliğine ev sahibi oldu 'Bildiri' soruşturmasında emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 emekli amiral adliyeye sevk edildi 'Bildiri' soruşturmasında emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 emekli amiral adliyeye sevk edildi Gözler yarınki Kabine'ye odaklanmışken yetkili isimden dikkat çeken sözler: Çok sert tedbirler gelecek Gözler yarınki Kabine'ye odaklanmışken yetkili isimden dikkat çeken sözler: Çok sert tedbirler gelecek İmzaların atılmasına ramak kaldı! Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yüzde 51'i satılıyor İmzaların atılmasına ramak kaldı! Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yüzde 51'i satılıyor Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan kafa karıştıran hamle! Tüm fotoğrafları sildi Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan kafa karıştıran hamle! Tüm fotoğrafları sildi Bu kadarına da pes! Evi ve arabası var ama hala dileniyor Bu kadarına da pes! Evi ve arabası var ama hala dileniyor Bu illerde ev sahibi olan yaşadı, kiracılar yandı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 50 arttı Bu illerde ev sahibi olan yaşadı, kiracılar yandı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 50 arttı 51 gündür kayıp olan kızını arayan babadan çarpıcı sözler: Evladımı oğluyla evlendirmek için halası kaçırdı 51 gündür kayıp olan kızını arayan babadan çarpıcı sözler: Evladımı oğluyla evlendirmek için halası kaçırdı

Son Dakika Haberleri
17:19 Gözlerin çevrildiği Kabine toplantısı öncesi yetkili isim sinyali verdi: Çok sert tedbirler kapıda
17:04 Ekonomist İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumu: Yaz aylarında 600 lirayı görebilir
15:55 Zabıtaların yakaladığı dilenci kadının mal varlığı ağızları açık bıraktı
15:48 Mansur Yavaş'tan Gökçek'e olay gönderme: Çin böceğine, şişme oyuncaklara, heykellere son verdik
15:15 Sakatlıklardan bıkan Falcao'dan taraftara mesaj geldi: Maskeli adam geliyor
15:11 Yaşlı kadının şüphe dolu ölümünde dehşete düşüren detay: Ayağını hamur makinesine sıkıştırıp işkence ettiler
15:04 1959 öncesi şampiyonluklar için TFF'ye bir başvuru daha yapıldı
15:02 Koronavirüs yayılımı açısından İstanbul'un en riskli 8 ilçesi açıklandı
14:58 Ev sahiplerini sevindiren kiracıları düşündüren rakamlar! Bu illerde fiyatlar 1 yılda yüzde 50'den fazla arttı
14:51 ÇAYKUR'un 300 mevsimlik işçi alım ilanına 35 bin 412 kişi başvuru yaptı
Kaçak yayıncılık yapan siteden maç izleyen Neymar yakayı ele verdi, dünyada alay konusu oldu Kaçak yayıncılık yapan siteden maç izleyen Neymar yakayı ele verdi, dünyada alay konusu oldu         
17:31
Liverpool'da kiralık olarak forma giyen Ozan Kabak'ın geleceği belli oldu Liverpool'da kiralık olarak forma giyen Ozan Kabak'ın geleceği belli oldu         
17:10
Ünlü ekonomist İslam Memiş tarih verdi: Altın 600 lirayı görebilir Ünlü ekonomist İslam Memiş tarih verdi: Altın 600 lirayı görebilir         
16:51
Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu         
16:19
Uğurcan Çakır için servet öneren İngiliz ekibinin teklifi reddedildi Uğurcan Çakır için servet öneren İngiliz ekibinin teklifi reddedildi         
16:10
Son Dakika! Rusya'dan Ukrayna'nın kullandığı Türk SİHA'larıyla ilgili açıklama: Türkiye'yi uyarıyoruz Son Dakika! Rusya'dan Ukrayna'nın kullandığı Türk SİHA'larıyla ilgili açıklama: Türkiye'yi uyarıyoruz         
15:31
Rapor ortaya çıktı! İşte koronavirüs yayılımı açısından İstanbul'un en riskli 8 ilçesi Rapor ortaya çıktı! İşte koronavirüs yayılımı açısından İstanbul'un en riskli 8 ilçesi         
14:51
88 yaşındaki kadının şüpheli ölümünde kan donduran detay: Ayağını hamur makinesine sıkıştırıp işkence yaptılar 88 yaşındaki kadının şüpheli ölümünde kan donduran detay: Ayağını hamur makinesine sıkıştırıp işkence yaptılar         
14:22
Yasa dışı bahis sitesi reklamı yapan 'Kafalar' grubuna 10 ay hapis cezası kararı Yasa dışı bahis sitesi reklamı yapan 'Kafalar' grubuna 10 ay hapis cezası kararı         
13:29
Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapığın ilk ifadesi: Hoşuma gitti Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapığın ilk ifadesi: Hoşuma gitti         
13:28
12 Nisan etiketiyle yapılan paylaşımlar sosyal medyada infial yarattı! Emniyet harekete geçti 12 Nisan etiketiyle yapılan paylaşımlar sosyal medyada infial yarattı! Emniyet harekete geçti         
13:22
Çaresiz bekleyiş! Kaldırımda yürürken neye uğradığını şaşıran adam, sırtında bıçakla kalakaldı Çaresiz bekleyiş! Kaldırımda yürürken neye uğradığını şaşıran adam, sırtında bıçakla kalakaldı         
13:13
Ne Kars ne de Erzurum! Düzce'de Nisan ayında kar sürprizi, kalınlığı 120 santimetreye ulaştı Ne Kars ne de Erzurum! Düzce'de Nisan ayında kar sürprizi, kalınlığı 120 santimetreye ulaştı         
12:46
Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia, oyuncu Melisa Döngel'i radarına aldı Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia, oyuncu Melisa Döngel'i radarına aldı         
12:36
Türk bayrağını yere serip üzerine basan kendinibilmeze, dersini esnaf verdi Türk bayrağını yere serip üzerine basan kendinibilmeze, dersini esnaf verdi         
12:22
Oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı, pozlarından çok pahalı kıyafetleri gündem oldu Oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı, pozlarından çok pahalı kıyafetleri gündem oldu         
09:06
Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü "dinlendirme" formülünün ele alınacağı bu toplantılarda         
07:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2021 18:00:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle kapalı olan mağazalar ve berberler 97 günün ardından yeniden açıldı (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei