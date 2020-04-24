İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle kapanan camiler maddi zorluk içinde - Son Dakika
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İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle kapanan camiler maddi zorluk içinde

6 saat önce

İngiltere Müslüman Konseyi (MCB) Genel Sekreteri Harun Han, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kapatılan bazı camilerin salgının mali etkisi nedeniyle yeniden açılamayabileceğini söyledi.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle kapanan camiler maddi zorluk içinde, System.String[]

İngiltere Müslüman Konseyi (MCB) Genel Sekreteri Harun Han, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kapatılan bazı camilerin salgının mali etkisi nedeniyle yeniden açılamayabileceğini söyledi.

Han, Sky News kanalına yaptığı açıklamada, camilerin çoğunluğunun hayır kurumu olarak işletildiğini, ziyaretçilerden ve cemaatten aldıkları desteğe bel bağladıklarını belirtti.

"Bu gelirin neredeyse bir gecede ortadan kaybolduğunu" dile getiren Han, "Bunlar, personeline maaş ödemesi ve kendilerini koruması gereken kurumlar. Gerçekten de zor bir dönem. Daha önce hiç yaşanmayan bir ramazan olacak." ifadelerini kullandı.

Han, salgının çok büyük bir darbe vuracağını söyleyerek, bazı camilerin tekrar açılamayabileceğine işaret etti.

"Evde Ramazan" rehberi

Konsey, "Evde Ramazan" başlıklı bir rehber yayımladı.

Bu yılki ramazanın, Kovid-19 salgını kısıtlamaları nedeniyle Müslümanlar için çok farklı olacağı belirtilen rehberde, önlemlerin kaldırılmasının pek olası görülmediğine dikkati çekildi.

Önlemler nedeniyle cemaatle namaz kılınamayacağı kaydedilen rehberde, "Dini sohbetler veya arkadaşlar ya da ailelerle iftarlar olmayacak." ifadesi kullanıldı.

Konsey, Müslümanların evde ramazanı nasıl geçirecekleri konusunda önerilerde de bulundu. Bunlar arasında aileyle teravih namazı kılma, online İslami sohbet veya teravih namazı izleme, birden fazla markete gidilmesini önlemek için iftarların önceden planlanması gibi öneriler yer aldı.

İngiltere, Han, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 04:40 Kaynak: AA

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