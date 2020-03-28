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İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1000'i geçti
23 dakika önce
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 260 artarak 1019'a ulaştı.
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 260 artarak 1019'a ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 05:44
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