Son Dakika › Güncel › İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 24 saatte 684 artarak 3 bin 605'e yükseldi - Son Dakika
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 24 saatte 684 artarak 3 bin 605'e yükseldi
6 saat önce
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 24 saatte 684 artarak 3 bin 605'e yükseldi.
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 24 saatte 684 artarak 3 bin 605'e yükseldi
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 04:08 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? 3 vakanın anlattıkları tüyler ürpertti Koronavirüsle savaşan 3 çocuk annesi hemşire hayatını kaybetti Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi - İngiltere Başbakanı Johnson: Daha iyi hissediyorum, hala ateşim var