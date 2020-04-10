İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 artarak 8 bin 958 oldu. - Son Dakika

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İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 artarak 8 bin 958 oldu.
6 saat önce
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 artarak 8 bin 958 oldu.
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 artarak 8 bin 958 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 07:20 Kaynak: AA
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