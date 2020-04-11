Son Dakika › Güncel › İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 917 artarak 9 bin 875 oldu. - Son Dakika
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 917 artarak 9 bin 875 oldu.
6 saat önce
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 917 artarak 9 bin 875 oldu.
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 917 artarak 9 bin 875 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 04:36 Kaynak: AA
Son Dakika Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi Laurent Blanc, Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi 22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti