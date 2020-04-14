İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 12 bini geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 12 bini geçti - Son Dakika

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 12 bini geçti

6 saat önce

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 778 artarak 12 bin 107'ye yükseldi.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 12 bini geçti, System.String[]

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 778 artarak 12 bin 107'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, can kaybı 11 bin 329'dan 12 bin 107'ye çıkarken, vaka sayısı 5 bin 352 artarak 93 bin 873 oldu.

Son 24 saatte 11 bin 879 kişiye daha test yapıldı, toplam test sayısı 382 bin 650'ye yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı ise 28 oldu.

Ölümler açıklanandan yüzde 10 daha fazla

Bu arada Ulusal İstatistik Kurumunun (OSN) yayımladığı veriler, koronavirüs nedeniyle ölümlerin ilan edilenden yaklaşık yüzde 10 daha fazla olabileceğini gösterdi.

Bu verilere göre, 27 Mart-3 Nisan haftasında İngiltere ve Galler'de 4 bin 122 kişinin ölüm belgesine koronavirüs notu düşüldü. Ancak bu ölümlerden 3 bin 716'sı hastanelerde kayda geçerken, 217'si huzurevleri, 136'sı evler, 33'ü bakımevleri ve 20'si diğer yerlerde gerçekleşti.

Sağlık Bakanlığının günlük olarak duyurduğu sayılarda sadece hastane verilerinin esas alınması, genel tabloyu göstermesi açısından hatalı bulunuyor.

Kısmi karantina 5 Mayıs'a kadar uzatılacak

Bu arada Times gazetesi, perşembe süresi dolacak olan kısmi karantina uygulamasının 5 Mayıs'a kadar uzatılacağını yazdı. Hükümet, taburcu edilse de hala tam olarak iyileşmeyen Başbakan Boris Johnson olmadan bu kararı alacak.

İngiltere Kovid-19 planında geri adım atmıştı

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı.

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un da 27 Mart'ta yapılan testleri pozitif çıkmıştı.

Başbakan Johnson, testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün de yoğun bakıma alınmıştı.

Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı bildirilen Başbakan, 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkmış, 12 Nisan'da da taburcu edilmişti.

Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock ise hastaneye kaldırılmadan iyileşmişti.

İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 05:04 Kaynak: AA

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