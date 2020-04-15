İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 12 bin 868 oldu - Son Dakika
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İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 12 bin 868 oldu

7 saat önce

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 761 artarak 12 bin 868 olurken, muhalefet hükümeti geç önlem almakla suçladı.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 12 bin 868 oldu, System.String[]

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 761 artarak 12 bin 868 olurken, muhalefet hükümeti geç önlem almakla suçladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 12 bin 107'den 12 bin 868'e çıkarken, vaka sayısı da 4 bin 605 artarak 98 bin 476 oldu.

Son 24 saatte 11 bin 170 kişiye daha test yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı da 313 bin 769'a yükseldi.

"Hükümet çok yavaş hareket etti"

Bu arada ana muhalefetteki İşçi Partisinin yeni lideri Keir Starmer, LBC Radyoya verdiği demeçte, hükümeti geç önlem almakla suçladı.

Starmer, " Avrupa'daki diğer tüm ülkelerden daha yüksek ölüm oranına sahip olacağımızdan endişe ediyorum ve bunun neden böyle olduğunu kesinlikle sorgulayacağız." dedi.

Hükümetin çok yavaş hareket ettiğini düşündüğünü belirten Starmer, "Geriye dönüp bakmamız gerekecek." diye konuştu.

Starmer, hükümetten kısmi karantinanın hangi şartlar altında kaldırılacağına ilişkin strateji belgesini paylaşmasını da istedi.

Hükümet geri adım atmıştı

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı.

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un da 27 Mart'ta testleri pozitif çıkmıştı.

Başbakan Johnson, testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün de yoğun bakıma alınmıştı.

Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı bildirilen Başbakan, 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkmış, 12 Nisan'da da taburcu edilmişti.

Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock ise hastanede tedaviye ihtiyaç duyulmadan iyileşmişti.

İngiltere, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 05:06 Kaynak: AA

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