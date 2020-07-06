İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 236'ya çıktı - Son Dakika

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 236'ya çıktı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 236'ya yükseldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi

Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim

Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti

Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi

Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi

Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak

Bakan Akar, Rus yapımı savaş helikopterinin önünde Libya için kararlılık mesajı verdi

Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti

13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi

Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı

2 kişiyi öldürdükten sonra börekçide yakalanan caninin kara listesinde bir kişinin daha olduğu ortaya çıktı

Türkiye maske ve koruyucu giysi ihracatından 573 milyon dolar kazandı

Ankara'nın ardından Van'da da eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı

Boşanma aşamasındaki kadını evinde koruyan avukat, öfkeli kocanın gazabına uğradı; ölü taklidi yaparak kurtuldu

Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti