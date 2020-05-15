İngiltere'de koronavirüs ölümleri 34 bine İtalya'da 32 bine dayandı - Son Dakika

İngiltere'de koronavirüs ölümleri 34 bine İtalya'da 32 bine dayandı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 384 artarak 33 bin 998 oldu. İtalya'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 242 artarak 31 bin 610'a yükseldi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yayımladığı verilere göre ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 384 artışla 33 bin 998'e yükseldi. Ülkede toplam Kovid-19 vakası da 3 bin 560 artarak 236 bin 711'e çıktı.

Son 24 saatte mükerrerler dahil 133 bin 784 testin yapıldığı ülkede, testten geçen toplam insan sayısı 1 milyon 663 bine ulaştı.

HUZUREVİ ÖLÜMLERİ

Öte yandan Ulusal İstatistik Ofisi'nin bugün açıkladığı verilere göre ülkede 2 Mart ile 1 Mayıs arasında huzurevlerinde meydana gelen 45 bin 899 ölümün 12 bin 526'sı Kovid-19 ile bağlantı olarak gerçekleşti.

Verilere göre 28 Aralık 2019 ile 1 Mayıs 2020 arasında ise huzurevlerinde geçen yılın aynı dönemine göre 23 bin 136 daha fazla ölüm meydana geldi.

PARLAMENTODA GÜNDEME GELMİŞTİ

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında önceki gün yapılan Başbakana Sorular oturumuna da huzurevlerindeki ölümlerle ilgili tartışma damga vurmuştu.

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Keir Starmer, bir kardiyologun verdiği bilgiye dayanarak, salgın sırasında taburcu edilen Kovid-19'lu çok sayıda yaşlının virüsü huzur evlerine taşıdığını iddia etmişti.

Hükümetin resmi belgelerinde 12 Mart'a kadar huzurevlerini "düşük risk" altında göstermesini de eleştiren Starmer, sadece nisan ayında huzurevlerinde hükümetin resmi sayılarına ek 10 bin açıklanamayan ölüm daha olduğunu ileri sürmüştü.

Starmer'e yanıt veren Başbakan Boris Johnson ise huzurevlerindeki ölümlerle ilgili olarak, "Teyit edildikten sonra netleşecek nihai sayıların son derece korkunç olmayacağını iddia edecek değilim." ifadesini kullanmıştı.

İTALYA'DA SON DURUM

İtalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 242 artarak 31 bin 610'a yükseldi.

Ülkede yaklaşık 3 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 4 bin 370'lik düşüşle 72 bin 70'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 223 bin 885 oldu.İyileşenlerin sayısı bugün 4 bin 917'lik artışla 120 bin 205'e çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 242 daha artarak 31 bin 610'a ulaştı.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü.Dün 855 olan sayı, bugün 808'e geriledi.

Sivil Savunma'nın verilere göre, ülke genelinde bugüne kadar, 2 milyon 875 bin 680 test yapıldı.Ülkede bugüne kadar salgın dolayısıyla en çok can kaybının yaşandığı Lombardiya bölgesinde ise son 24 saatte ölenlerin sayısı 115 oldu.

İngiltere'de koronavirüs ölümleri 34 bine İtalya'da 32 bine dayandı
İngiltere, 1 Mayıs, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 05:58 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya İngiltere'de koronavirüs ölümleri 34 bine İtalya'da 32 bine dayandı - Son Dakika Dünya

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