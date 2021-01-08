İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1325 kişinin hayatını kaybetmesiyle, salgının başından bu yana en yüksek günlük ölü sayısı görüldü. - Son Dakika

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1325 kişinin hayatını kaybetmesiyle, salgının başından bu yana en yüksek günlük ölü sayısı görüldü.
08.01.2021 19:27
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1325 kişinin hayatını kaybetmesiyle, salgının başından bu yana en yüksek günlük ölü sayısı görüldü.
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1325 kişinin hayatını kaybetmesiyle, salgının başından bu yana en yüksek günlük ölü sayısı görüldü.
İngiltere, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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