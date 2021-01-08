İngiltere 'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1325 kişinin hayatını kaybetmesiyle, salgının başından bu yana en yüksek günlük ölü sayısı görüldü.

Son Dakika › Güncel › İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1325 kişinin hayatını kaybetmesiyle, salgının başından bu yana en yüksek günlük ölü sayısı görüldü. - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 8 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 186 kişi vefat etti, 11 bin 479 yeni vaka tespit edildi

AKOM uyardı: Bu akşamdan itibaren İstanbulluları hem fırtına hem sağanak yağış bekliyor