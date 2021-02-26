İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 345 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 345 kişi hayatını kaybetti

26.02.2021 19:25
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 345 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 345 artarak 122 bin 415'e yükseldi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 345 artarak 122 bin 415'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 8 bin 523 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam sayı 4 milyon 163 bin 85'e çıktı.

Son 24 saatte 345 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 122 bin 415'e yükseldi. İngiltere, Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 19 milyon 177 bin 555'e ulaştı, bunlardan 736 bin 37'sine ikinci doz aşı uygulandı.

Ülkede 15 bin 485 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 2 bin 47'si yoğun bakımda bulunuyor.

England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 345 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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