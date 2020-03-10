İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle uçaklar neredeyse boş sefer yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle uçaklar neredeyse boş sefer yapıyor - Son Dakika

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle uçaklar neredeyse boş sefer yapıyor

7 saat önce

İngiltere'de havayolu şirketleri, büyük havalimanlarındaki kalkış-iniş saatlerini kaybetmemek için seferlerini neredeyse boş uçaklarla devam ettiriyor.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle uçaklar neredeyse boş sefer yapıyor, System.String[]

İngiltere'de havayolu şirketleri, büyük havalimanlarındaki kalkış-iniş saatlerini kaybetmemek için seferlerini neredeyse boş uçaklarla devam ettiriyor.

BBC'nin haberine göre Virgin Atlantic şirketinin üst yöneticisi Shai Weiss, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle taleplerde "çarpıcı düşüş" belirterek, "Bazı durumlarda neredeyse boş uçaklarla uçmak zorunda kalıyoruz" dedi.

Weiss, ancak Heathrow gibi büyük havalimanlarındaki kalkış ve iniş saatlerini kaybetmemek için bu uçuşlara devam etmek zorunda olduklarına işaret etti.

Bir İngiliz havayolu şirketi de sıra kurallarının değişmemesi halinde gelecek iki hafta içinde 32 seferini sadece yüzde 40 dolulukla yapmak zorunda kalacağını, bunun 5 binden fazla koltuğun boş kalması anlamına geleceğini açıkladı.

Avrupa'da büyük havalimanlarında sıra dağıtımı, Heathrow, Gatwick, Stansted ve Manchester'ın yanı sıra Londra'da Luton ve London City havaalanları için de geçerli. Şirketler, uçuşlarını gerçekleştiremezse bu sıraları kaybediyorlar.

Havayolu şirketleri bu kuralın yumuşatılması için lobi yapmaya başladı. Havacılık endüstrisi grubu Airlines UK Üst Yöneticisi Tim Alderslade de "bu benzersiz ve zorlu koşullarda" boş uçakları sefere çıkarmak zorunda kalmanın para ve yakıt israfının yanı sıra boşuna karbon emisyonuna yol açacağını söyledi.

Habere göre ayrıca, İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Avrupa Komisyonuna Kovid-19 salgını sırasında havalimanlarında sıra dağıtım kurallarının yumuşatılmasını talep eden mektup gönderdi.

İngiltere, Atlantic, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunanistan hudut birlikleri mültecileri engellemek için sınır hattına siper kazıyor
Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz Adana ve Amasya'da peş peşe trafik kazaları: 5 ölü, 21 yaralı

Son Dakika Haberleri
19:06 Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi
19:05 İsrail, Ürdün ile Batı Şeria arasında El-Kerame kapısını kapattı
19:02 TUNCELİ Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 66'ncı gün
18:59 BM Özel Raportörü Callamard'dan "Kaşıkçı cinayeti" açıklaması
18:59 AMASYA Minibüs yağmur suyu kanalına devrildi: 2 ölü, 7 yaralı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 19:11:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle uçaklar neredeyse boş sefer yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]