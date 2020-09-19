İngiltere'de Kovid-19 önlemleri karşıtı grup polisle karşı karşıya geldi (2) - Son Dakika

İngiltere'de StandUpX adlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve aşı karşıtı grubun üyeleri, yasağa rağmen başkent Londra'daki Trafalgar Meydanında bir araya geldi. Ülkede 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasak olması rağmen yapılan gösteride polisler ile grup üyeleri arasında arbede yaşandı.

En az iki gösterici gözaltına alınmak isterken fenalaştı, polis bu kişileri sedyeyle gösterinin yapıldığı Trafalgar Meydanında ambulansa taşıdı. Olaylar sırasında en az 10 kişi de gözaltına alındı.