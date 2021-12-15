İngiltere'de Kovid-19 salgınında "bu yılın en yüksek vaka sayısı" kaydedildi - Son Dakika

İngiltere'de son 24 saatte 78 bin 610 bin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesiyle "bu yılki en yüksek vaka sayısı"na ulaşıldı.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 165 artarak 146 bin 791'e çıktı.

Son 24 saatte 78 bin 610 vaka tespit edildi ve bu, 8 Ocak'ta bildirilen önceki en yüksek vaka sayı olan 68 bin 53'ü geride bırakarak "en yüksek vaka sayısı" olarak kayda geçti.

Aşılama programına 8 Aralık 2020'de başlayan İngiltere'de ilk dozunu yaptıranların sayısı 51 milyon 332 bin 920'ye ulaşırken, bunlardan 46 milyon 842 bin 497'sine ikinci doz da uygulandı. Güçlendirici Kovid-19 aşısını alanların sayısı 24 milyon 732 bin 162'ye ulaştı.

"Güçlendirici aşılar, kesinlikle hayati"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Omicron varyantı ve aşılama programına ilişkin son gelişmelerle ilgili baş tıp görevlisi Prof. Chris Whitty ve Dr. Nikki Kanan ile basın toplantısı düzenledi.

Herkesin güçlendirici aşıyı yaptırmasının "kesinlikle hayati" olduğunu belirten Johnson, "Korkarım aynı zamanda ulusal çapta, haftada yüzde 10 ve Londra'da neredeyse üçte bir oranında hastaneye yatışlarda kaçınılmaz artış görüyoruz." dedi.

Johnson, gelecek pazartesiden itibaren 12 ila 15 yaşındakilerin de ikinci doz Kovid-19 aşıları için randevu alabileceğini aktararak, "Çocukları okullarda tutmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu yüzden çocuklarımızın ve gençlerimizin gelecek dönem okullara geri dönmeden önce aşılandığından emin olalım." diye konuştu.

Kovid-19 kurallarına uymadığı eleştirilerine de yanıt veren Johnson, kurallara uyduğunu ve her politikacının bunlara uyması gerektiğini vurguladı.

"İlerleyen günlerde hastaneye başvuran önemli sayıda hasta olabilir"

Whitty de Omicron'un olağanüstü hızla ilerlemesi sebebiyle İngiltere Ulusal Sağlık Sistemine (NHS) ciddi tehdit oluşturduğunun altını çizerek, ilerleyen günlerde hastaneye başvuran önemli sayıda Omicron hastası olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Hastanelerin yoğun bakım ünitelerine giren hastaların sayısının artabileceği konusunda uyaran Whitty, Noel'den hemen sonra sayıların yükselebileceğine işaret etti.

Chris Whitty, insanların yaşlı aile üyeleriyle buluştuğunda, odalarının iyi havalandırıldığından emin olmaları gerektiği uyarısında bulundu.