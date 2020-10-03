İngiltere'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı ilk kez 10 bini aştı - Son Dakika

İngiltere'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı ilk kez 10 bini aştı

İngiltere'de son 24 saatte 12 bin 872 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle, salgının başından bu yana ilk kez 10 binin üzerinde günlük vaka sayısı kaydedildi.

İngiltere'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı ilk kez 10 bini aştı, System.String[]

İngiltere'de son 24 saatte 12 bin 872 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle, salgının başından bu yana ilk kez 10 binin üzerinde günlük vaka sayısı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 49 artarak 42 bin 317'ye ulaştı.

Ülkede 12 bin 872 yeni vaka tespit edilirken, salgının başından bu yana günlük vaka sayısı ilk kez 10 bini aştı. Toplam vaka sayısı ise 480 bin 17'ye yükseldi.

Son 24 saatte 264 bin 979 test yapılırken toplam test sayısı mükerrerler dahil 22 milyon 738 bin 421 oldu.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 2 bin 428 kişinin hastanede tedavisi sürerken, bunlardan 368'i yoğun bakımda yatıyor.

İngiltere'de 29 Eylül'de 7 bin 143 vakanın tespit edilmesiyle salgının başlangıcından beri en yüksek vaka sayısına ulaşılmıştı.

Günlük 50 bin vakadan korkuluyor

Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün olduğu İngiltere'de vaka sayısı ağustostan itibaren yükselişe geçmişti.

İngiltere'de hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance, 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının her hafta 2 kat arttığına dikkati çekerek, bu şekilde devam etmesi durumunda ekim ayı ortalarında günlük 50 bin vakanın görülebileceği uyarısında bulunmuştu.

Yeni tedbirler

Ülkede 24 Eylül'de yürürlüğe yeni önlemler kapsamında, tüm bar ve restoranlar sadece masalara hizmet vermeye ve saat 22.00'den sonrada kapanmaya başlamıştı.

Perakende mağazaları, taksiler ve konaklama sektöründeki mekanlarda da maske takmanın zorunlu hale geldiği ülkede, düğünlere katılacak kişi sayısı da 30'dan 15'e düşürülmüştü.

Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı. Yeni düzenlemeyle bu yasak spor salonlarındaki takım sporları için de geçerli olacak. Stadyumların 1 Ekim'de kısmen açılmasına ilişkin plan da rafa kaldırıldı.

Yeni önlemler kapsamında ayrıca, maske takmama veya 6 kişi kuralına uymamanın cezası 2 katı artırılarak 200 sterline çıkarıldı. Hükümet, bu konuda askerden destek alma seçeneğini de masada tutuyor.

İngiltere, Eylül, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 23:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı ilk kez 10 bini aştı - Son Dakika

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