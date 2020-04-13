İngiltere'de Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 717 artarak 11 bin... - Son Dakika

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İngiltere'de Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 717 artarak 11 bin...
6 saat önce
İngiltere'de Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 717 artarak 11 bin 329'a yükseldi.
İngiltere'de Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 717 artarak 11 bin 329'a yükseldi
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 04:42 Kaynak: AA
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