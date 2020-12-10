İngiltere'de Kovid-19 vaka sayısındaki artış en çok 11-18 yaş aralığındakilerde görüldü - Son Dakika

İngiltere'de Kovid-19 vaka sayısındaki artış en çok 11-18 yaş aralığındakilerde görüldü

10.12.2020 21:37
İngiltere'de Kovid-19 vaka sayısındaki artış en çok 11-18 yaş aralığındakilerde görüldü, System.String[]

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Noel'e kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının sağlık ocaklarında ve bakımevlerinde de yapılmaya başlanacağını duyururken, ülkede vaka sayılarındaki artışın en çok 11-18 yaş aralığındakilerde görüldüğünü belirtti.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Noel'e kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının sağlık ocaklarında ve bakımevlerinde de yapılmaya başlanacağını duyururken, ülkede vaka sayılarındaki artışın en çok 11-18 yaş aralığındakilerde görüldüğünü belirtti.

Hancock, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da yaptığı basın açıklamasında, ülkedeki vaka sayılarına ve 8 Aralık'ta yapılmaya başlanan Kovid-19 aşısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplu test programının uygulandığı bölgelerde vaka sayılarında ciddi azalma gördüklerini kaydeden Hancock, Kent, Essex ve Londra bölgelerinde vaka sayılarındaki ciddi artış nedeniyle toplu test merkezi sayısını artırdıklarını söyledi.

Artış en çok 11-18 yaş aralığındakilerde

Hancock, vaka artışının en çok 11-18 yaş aralığındakilerde görüldüğünü ve bu yaş grubundakilere de toplu test uygulamasına başlayacaklarını bildirdi.

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının yapıldığı merkezlerin sayısının şu an 73'e çıkarıldığını aktaran Hancock, taşınma koşullarının çözülmesiyle bu ayın sonlarına doğru sağlık ocaklarında ve bakımevlerinde de aşının yapılmaya başlanacağı bilgisini paylaştı.

Son 24 saatte 20 bin 964 yeni vaka tespit edilmişti

Ülkede günlük vaka sayısının, bir önceki güne göre 4 bin 386 artarak 20 bin 964'e çıktığı açıklanmıştı. Son 24 saatte 516 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonraki 28 günde ölenlerin sayısı 63 bin 82'ye ulaşmıştı.

Avrupa'da en çok ölümün görüldüğü ülkede, Kovid-19 aşısı yapılmasına bu hafta başlanmıştı.

Başbakanlık, İngiltere, Aralık, Noel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de Kovid-19 vaka sayısındaki artış en çok 11-18 yaş aralığındakilerde görüldü - Son Dakika


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